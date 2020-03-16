Месси повторил знаменитый рекорд Хави

Аргентинец отыграл за «сине-гранатовых» 767 матчей

Лионель Месси / фото - Getty Images

Форвард «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд легенды каталонцев Хави Эрнандеса. Аргентинец провел в футболе «сине-гранатовых» 767 матчей.

К настоящему моменту Месси завоевал 34 трофея, среди которых: 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка UEFA и три трофея клубного чемпионата мира.

В своем Instagram Месси прокомментировал повторение рекорда, поблагодарив близких и фанатов за поддержку.

«Для меня большая честь достичь этого показателя. Спасибо всем партнерам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом».

Напомним, Роналд Куман вновь похвалил Месси.