Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» еще в прошлом году
После шокирующего ухода Лионеля Месси из «Барселоны» клуб организовал пресс-конференцию, чтобы попрощаться с главным символом последнего десятилетия. Игрок прокомментировал расставание с каталонцами:
«Лапорта уже говорил об этом. Мы обо всем договорились, но из-за проблем с Ла Лигой я не мог остаться. У нас с «Барсой» все было согласовано.
Я сделал все возможное. Клуб заявил, что дело в Ла Лиге, но я слышал много версий того, почему я не смог остаться. В прошлом году я не хотел оставаться, но сейчас все было иначе.
В моей голове сейчас много мыслей. Я в тупике. До этого момента я никогда не представлял, как я буду жить, уйдя из «Барсы». Моя жизнь полностью изменится. Я был в первой команде с 16 лет. Пришло время начать все сначала.
Это сложный шаг для моей семьи. Я знаю, как хорошо им в этом городе. Но я знаю, что они адаптируются, и все будет в порядке. Нужно принять это и просто начать с нуля».
Аргентинец даже не смог сдержать слез, прощаясь с клубом, где провел всю свою футбольную жизнь.
Уже есть претендент на подписание великой «десятки», и СМИ даже сообщают, что игрок вскоре полетит на медобследование.
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