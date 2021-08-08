Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» еще в прошлом году

Лионель Месси / фото - GettyImages

После шокирующего ухода Лионеля Месси из «Барселоны» клуб организовал пресс-конференцию, чтобы попрощаться с главным символом последнего десятилетия. Игрок прокомментировал расставание с каталонцами:

Я сделал все возможное. Клуб заявил, что дело в Ла Лиге, но я слышал много версий того, почему я не смог остаться. В прошлом году я не хотел оставаться, но сейчас все было иначе.

В моей голове сейчас много мыслей. Я в тупике. До этого момента я никогда не представлял, как я буду жить, уйдя из «Барсы». Моя жизнь полностью изменится. Я был в первой команде с 16 лет. Пришло время начать все сначала.

Это сложный шаг для моей семьи. Я знаю, как хорошо им в этом городе. Но я знаю, что они адаптируются, и все будет в порядке. Нужно принять это и просто начать с нуля».