Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»
Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка
У аргентинца второе результативное действие во втором матче
фото - Barca Blaugranes
Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram отреагировал на победу над сборной Уругвая в рамках группового этапа Кубка Америки:
«Вперед, черт побери! Сегодня было важно победить. Это даст нам душевное спокойствие в отношении того, что будет дальше, что бы мы оставались твердыми!»
В противостоянии против своего хорошего друга Луиса Суареса именно Месси вышел победителем. Уругвайцы уступили не в последнюю очередь благодаря мастерству легендарной «десятки». Месси отдал тонкую передачу, которую превратил в гол аргентинский хавбек «Бетиса» Гвидо Родригес.
В первом туре группового этапа Копа Америка аргентинцы не смогли победить чилийцев. Лео забил красивым ударом со штрафного, но этого оказалось недостаточно.
Комментарии 0