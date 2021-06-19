Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка

У аргентинца второе результативное действие во втором матче

фото - Barca Blaugranes

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram отреагировал на победу над сборной Уругвая в рамках группового этапа Кубка Америки:

«Вперед, черт побери! Сегодня было важно победить. Это даст нам душевное спокойствие в отношении того, что будет дальше, что бы мы оставались твердыми!»

В противостоянии против своего хорошего друга Луиса Суареса именно Месси вышел победителем. Уругвайцы уступили не в последнюю очередь благодаря мастерству легендарной «десятки». Месси отдал тонкую передачу, которую превратил в гол аргентинский хавбек «Бетиса» Гвидо Родригес.

В первом туре группового этапа Копа Америка аргентинцы не смогли победить чилийцев. Лео забил красивым ударом со штрафного, но этого оказалось недостаточно.

Напомним, Суарес также прокомментировал матч с Аргентиной.