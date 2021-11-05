ПСЖ и «Тоттенхэм» намерены побороться за Брозовича
Месси пропустит второй подряд матч ПСЖ
Рамос близок к возобновлению тренировок
16:47
Фото: AFP
ПСЖ вновь не сможет рассчитывать на нападающего Лионеля Месси.
Игру Лиги 1 против «Бордо» в 13-м туре он пропустит. Аргентинец не успел восстановиться после травмы.
Как сообщает официальный сайт клуба, он все еще продолжает испытывать боли в колене и задней поверхности бедра. Месси уже пропустил игру ЛЧ против «Лейпцига» (2:2).
А вот Серхио Рамос близок к возвращению к тренировкам. Его ожидают в общей группе на следующей неделе.
Пока испанец не играл за парижан в этом сезоне.
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