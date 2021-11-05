Месси пропустит второй подряд матч ПСЖ

Рамос близок к возобновлению тренировок

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ПСЖ вновь не сможет рассчитывать на нападающего Лионеля Месси.

Игру Лиги 1 против «Бордо» в 13-м туре он пропустит. Аргентинец не успел восстановиться после травмы.

Как сообщает официальный сайт клуба, он все еще продолжает испытывать боли в колене и задней поверхности бедра. Месси уже пропустил игру ЛЧ против «Лейпцига» (2:2).

А вот Серхио Рамос близок к возвращению к тренировкам. Его ожидают в общей группе на следующей неделе.

Пока испанец не играл за парижан в этом сезоне.