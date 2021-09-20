Месси провел 3-й матч за ПСЖ, у аргентинца снова 0 результативных действий

Аргентинец пока что меркнет на фоне Роналду в МЮ

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Лионель Месси провел уже третий матч за ПСЖ.

На этот раз аргентинец вышел в стартовом составе команды на матч с «Лионом» (2:1) в 6-м туре чемпионата Франции.

И снова ушел с поля без результативных действий, а также впервые за 3 матча бы заменен – на 76-й минуте на Ашрафа Хакими. Правда, в дебютной игре с «Реймсом» (2:0) вышел на замену во 2-м тайме, а против «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов провел на поле все 90 минут. Таким образом, у Месси пока ни одного результативного действия за ПСЖ.

Тем не менее, ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, команда Маурисио Почеттино пока не теряла очков.

Напомним, у Криштиану Роналду 4 забитых мяча в первых 3-х играх за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.