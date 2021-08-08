Месси: «Сначала будет странно, но потом люди привыкнут, что меня нет в «Барселоне»
Месси: «ПСЖ – возможный вариант продолжения моей карьеры»
Аргентинец прокомментировал слухи о своем будущем
14:39
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси высказался о возможном переходе в ПСЖ. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«ПСЖ» – это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления «Барселоны» я получил много звонков от других клубов.
Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры».
Напомним, Месси расплакался в начале прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
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