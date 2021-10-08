Месси рассказал, кому бы отдал свой голос в голосовании за Золотой мяч

Аргентинец не стал называть самого себя

Лионель Месси / фото - Goal

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал France Football, за кого из претендентов на Золотой мяч он бы проголосовал:

«У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с лёгкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А ещё Левандовски. Он провёл потрясающий год. Также великолепен был Бензема».

Великий аргентинец также стал одним из 30-ти претендентов на ЗМ. Все кандидаты на получение престижной премии.

Месси считают фаворитом этой награды, но форвард «Баварии» Роберт Левандовски также имеет хорошие шансы на приз.

К тому же, если сборная Франции выиграет Лигу наций, то шансы на победу значительно повысятся у форварда «трехцветных» и «Реала» Карима Бензема. Нападающий являлся одним из лучших игроков прошлого сезона, а нынешнюю кампании начал в сумасшедшей форме. За 10 матчей клубного сезона на его счету 17 голевых действий.

Месси же пока с трудом справляется с переходом в новый клуб. У легендарного игрока лишь один гол в пяти матчах за ПСЖ.