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Месси рассказал о несправедливом отношении «Барселоны» к тренерам

В последнее время у руля «блаугранас» сменилось немало наставников
Футбол Примерa (Испания)
18:20
Месси рассказал о несправедливом отношении «Барселоны» к тренерам
Лионель Месси / фото - PSG

Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за ПСЖ, прокомментировал для Marca частые смены тренеров в каталонском клубе:

«Считаю ли я, что клуб несправедливо обошелся с Куманом? Там всегда несправедливы к тренерам. Так случилось и с Куманом, и с Вальверде. Когда команда показывает плохие результаты, проще всего указать пальцем на тренера. Легче поменять его, а не игроков.

Куман пришел в очень сложное для клуба время, когда ушли важные игроки, но он дал шанс многим молодым футболистам. Как я уже сказал, проще всего обвинить тренера. Такова их профессия, они это понимают».

За последние пять лет «блаугранас» сменили уже четверых тренеров. Частые увольнения также нехило ударили по нестабильному бюджету каталонского клуба.

Ранее Месси заявил, что хотел бы вернуться в родную «Барселону».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси

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