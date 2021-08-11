Месси рассказал о своем дебюте за ПСЖ

Аргентинцу предстоит набрать оптимальные кондиции

Лионель Месси / фото - PSG

Новоиспеченный форвард ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос журналистов о том, когда он сможет дебютировать в составе парижан. Слова легендарного аргентинца приводит клубная пресс-служба.

«Я не знаю. Я только вернулся из отпуска. Больше месяца я не тренировался. Не знаю. Возможно, мне придется пройти какую-то подготовку, а только потом я смогу начать играть. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее».

После окончания Копа Америка, где Месси со своей сборной взял заветный трофей, игрок не смог приступить к тренировкам с «Барселоной», так как являлся свободным агентом.

Также, в расположение ПСЖ пока не вернулся бразилец Неймар, который на том же международном турнире уступил в финале своему аргентинскому товарищу.

Уже стало известно, как приход Месси повлияет на будущее Килиана Мбаппе в ПСЖ.

«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ.