Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ

Лионель Месси / фото - PSG

Новоиспеченный игрок ПСЖ Лионель Месси на посвященной его трансферу пресс-конференции прокомментировал свой переход во французский клуб:

Не могу дождаться начала тренировок, потому что очень хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Благодарю руководство «ПСЖ». Все прошло отлично. Благодарю всех за такой прием.

Я очень счастлив, чувствую такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт.

Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте».