Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ
Новоиспеченный игрок ПСЖ Лионель Месси на посвященной его трансферу пресс-конференции прокомментировал свой переход во французский клуб:
«Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из «Барселоны». Но после перехода в «ПСЖ» я чувствую себя счастливым.
Не могу дождаться начала тренировок, потому что очень хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Благодарю руководство «ПСЖ». Все прошло отлично. Благодарю всех за такой прием.
Я очень счастлив, чувствую такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт.
Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте».
Аргентинец свободным агентом перешел в парижскую команду из «Барселоны». Игрок подписал с клубом контракт по схеме 2+1, и будет получать в ПСЖ около 35 миллионов евро.
«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ.
Комментарии 0