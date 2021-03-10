Неймар снова звонил Месси, чтобы убедить аргентинца перейти в ПСЖ
Месси решил покинуть «Барселону»
Игрока не убедила и смена руководства
Лионель Месси / Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду летом.
Аргентинец не станет продлевать контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo. Не убедила аргентинца и смена руководства клуба.
Его нынешний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. На игрока претендуют «Манчестер Сити» и ПСЖ.
Впрочем, «Барса» попробует убедить игрока, подписал Серхио Агуэро.
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