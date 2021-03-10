Месси решил покинуть «Барселону»

Лионель Месси / Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду летом.

Аргентинец не станет продлевать контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo. Не убедила аргентинца и смена руководства клуба.

Его нынешний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. На игрока претендуют «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Впрочем, «Барса» попробует убедить игрока, подписал Серхио Агуэро.