Месси: «Слова Лапорты о деньгах причинили мне боль»

Лионель Месси / фото - Eurosport

Именитый нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о переходе из «Барселоны» в парижский гранд, а также прокомментировал недавнее заявление президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, который обвинял его в том, что он отказался играть за «Барселону» бесплатно. Цитирует Месси портал Diario Sport.

Да. Но когда я смотрю матчи, вспоминаю то, что происходило на «Камп Ноу», переживаю заново. Но сейчас я уже успокоился, концентрируюсь на том, что у меня есть здесь, в Париже, на семье и спортивных достижениях. Мы наслаждаемся городом, несмотря на погоду.

Лапорта заявил, что он думал, что вы можете играть за «Барселону» бесплатно. Вы бы пошли на это, если бы вас попросили?

На самом деле, как я уже объяснил, я делал все возможное, чтобы остаться, и меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили снизить зарплату на 50%, и я без проблем сделал это. Мы были готовы помочь клубу еще больше. Я и моя семья хотели остаться в Барселоне.

Никто не просил меня играть за клуб бесплатно, мне кажется, что слова президента неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было это говорить. Это все равно что избавиться от мяча и не взять на себя ответственность. Все это заставляет людей задуматься или порождает какие-то сомнения, которых, как мне кажется, я не заслуживаю.

Вы говорили с Лапортой с момента ухода?

Нет.