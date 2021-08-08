Месси: «Сначала будет странно, но потом люди привыкнут, что меня нет в «Барселоне»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси высказался на прощальной пресс-конференции в каталонском клубе. Его слова приводит Mundo Deportivo.

Я благодарен за то, как сложилась моя карьера, за завоеванные титулы, а также за поражения. Это очень красивые воспоминания. Празднования с болельщиками, возможность радоваться вместе с женой и детьми. Мне многое нужно запомнить.

Грусть. Очень много грусти, потому что я покидаю клуб, который люблю. Я этого не ожидал, с этой правды я начал. В прошлом году я хотел уйти, но не в этом. Вот почему мне очень грустно.

Игроки продолжат приходить в «Барсу». Клуб важнее, чем кто-либо другой, и люди привыкнут к этому. Сначала будет странно, но команду пополнили отличные игроки, у «Барсы» отличный состав».