Месси: «Сначала будет странно, но потом люди привыкнут, что меня нет в «Барселоне»
Бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси высказался на прощальной пресс-конференции в каталонском клубе. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«Я вырос в соответствии с ценностями этого клуба и старался вести себя скромно и уважительно, надевая футболку «Барсы». Я хочу, чтобы помнили и это, а не только то, что я сделал на поле.
Я благодарен за то, как сложилась моя карьера, за завоеванные титулы, а также за поражения. Это очень красивые воспоминания. Празднования с болельщиками, возможность радоваться вместе с женой и детьми. Мне многое нужно запомнить.
Грусть. Очень много грусти, потому что я покидаю клуб, который люблю. Я этого не ожидал, с этой правды я начал. В прошлом году я хотел уйти, но не в этом. Вот почему мне очень грустно.
Игроки продолжат приходить в «Барсу». Клуб важнее, чем кто-либо другой, и люди привыкнут к этому. Сначала будет странно, но команду пополнили отличные игроки, у «Барсы» отличный состав».
Напомним, Месси расплакался в начале прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
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