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Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены

Для турнира не могу найти страну-хозяйку
Футбол Сборные
14:01
Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены
Лионель Месси / фото - Eurosport

Кубок Америки-2021 могут снова отменить, сообщает TyC Sports.

Турнир стартует через две недели, но место проведения до сих пор неизвестно.

Конфедерация футбола Южной Америки рассматривает Чили и Парагвай, как возможных претендентов на проведение турнира. Однако, в Парагвае сейчас не лучшая ситуация с коронавирусом, что может помешать организации Кубка Америки.

С другой стороны, есть еще возможность проведения турнира в США, но КОНМЕБОЛ больше склоняется к странам Южной Америки.

Если должного кандидата не найдут в ближайшее время – турнир снова будет отменен и Лионель Месси не получит еще один шанс принести своей сборной заветный кубок.

Напомним, ранее Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки.

Павел Харченко
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Теги

Копа Америка Лионель Месси

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