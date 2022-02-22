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Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать командам с большой историей»

Аргентинец считает, что выступает в крупнейшем клубе мира
Футбол Лига 1 (Франция)
17:53
Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать командам с большой историей»
Лионель Месси / Фото: Marca

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о статусе парижского клуба в европейском футболе. Его цитирует RMC Sport.

«Думаю, сейчас ПСЖ – один из самых крупных клубов мира. Он продолжит постепенно развиваться и станет еще крупнее. Считаю, сейчас у ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей.

Здорово играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!».

Ранее бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что французские СМИ убивают Месси.

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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