Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси, хоть он хорошо играет. Они матчи спиной смотрят?»
Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать командам с большой историей»
Аргентинец считает, что выступает в крупнейшем клубе мира
17:53
Лионель Месси / Фото: Marca
Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о статусе парижского клуба в европейском футболе. Его цитирует RMC Sport.
«Думаю, сейчас ПСЖ – один из самых крупных клубов мира. Он продолжит постепенно развиваться и станет еще крупнее. Считаю, сейчас у ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей.
Здорово играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!».
Ранее бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что французские СМИ убивают Месси.
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