Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать командам с большой историей»

Лионель Месси / Фото: Marca

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о статусе парижского клуба в европейском футболе. Его цитирует RMC Sport.

Здорово играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!».