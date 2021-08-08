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Месси в 2010-м: «Если перестанут платить – буду играть бесплатно»

Аргентинец покинул «Барселону» из-за своей внушительной зарплаты
Футбол Примерa (Испания)
18:05
Месси в 2010-м: «Если перестанут платить – буду играть бесплатно»
Лионель Месси / фото - Transfermarkt

Лионель Месси покинул «Барселону» из-за финансовых правил Примеры, из-за которых клуб не смог подписать с игроком новый контракт.

Аргентинец получал внушительную сумму, которая на вписывалась в потолок зарплат Ла Лиги, и был вынужден искать себе новое место футбольной прописки.

Примечательно, но в 2010-м году игрок заявлял, что готов играть даже бесплатно:

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет».

Некоторые фанаты клуба припомнили игроку эту фразу, но по правилам Примеры клуб не имел права понизить ему зарплату больше, чем на 50%, что также никак не спасало финансовую ситуацию клуба. 

Даже то, что он является сейчас свободным агентом никак бы не помогло обойти правило, ведь последнее его место футбольной прописки – сама «Барселона», что также противоречит правилу.

Напомним, Месси заявлял, что готов был уйти из клуба в прошлом году.

Павел Харченко
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Лионель Месси Барселона (футбол)

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