Месси: «В раздевалке ПСЖ у меня много знакомых»

За парижан играет один из лучших друзей аргентинца

Лионель Месси / фото - PSG

На специальной пресс-конференции новичок ПСЖ Лионель Месси рассказал, какую роль в переходе сыграли действующие игроки клуба:

«В раздевалке у меня много знакомых. Когда ты смотришь на наш состав, то видишь, что у нас есть много возможностей для достижения цели – победы в Лиге чемпионов. Мы все хотим одного и того же. Надеюсь, что вместе мы сможем реализовать нашу цель. Эта раздевалка сыграла важную роль в моем переходе. Мы снова вместе – я, Неймар, Паредес, Ди Мария. Конечно, это сыграло важную роль».

С Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией аргентинец знаком по совместным выступлениям за национальную сборную, а Неймар является давним другом Лионеля еще со времен игры за «Барселону».

Занятно, что Месси не упомянул еще одного соотечественника в составе парижан – Мауро Икарди. Еще в 2018 в СМИ была информация, что у игроков конфликт из-за того, что Икарди увел жену у приятеля Лионеля – Макси Лопеса, из-за чего форвард не попал в заявку сборной на ЧМ-18.

Также, за ПСЖ играет 3 бывших игрока «Реала», против которых аргентинец неоднократно выходил на поле: Серхио Рамос, Кейлор Навас и Ашраф Хакими. Но вряд ли это повлияет на отношения игрока с раздевалкой, ведь Ди Мария также раньше защищал цвета «сливочных».

Ранее Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ.

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