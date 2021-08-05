Месси подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие часы
Месси вернулся в Барселону
Форвард закончил свой отпуск
5 августа 11:10
Лионель Месси / фото - Eurosport
Аргентинский нападающий Лионель Месси завершил свой отпуск и вернулся в Испанию, сообщает Diario Sport.
Как утверждает источник, игрок вернулся в Каталонию, чтобы подписать новый контракт с «Барселоной».
С 1 июля текущего года аргентинец является свободным агентом и за это время потерял большое количество денег.
Но как заявлялось ранее, Месси уже согласовал с «блаугранас» новое соглашение и подпишет его в ближайшее время.
Напомним, экономист объяснил, почему доходы всех клубов примеры зависят от Лионеля.
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