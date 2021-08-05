Месси вернулся в Барселону

Форвард закончил свой отпуск

Лионель Месси / фото - Eurosport

Аргентинский нападающий Лионель Месси завершил свой отпуск и вернулся в Испанию, сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, игрок вернулся в Каталонию, чтобы подписать новый контракт с «Барселоной».

С 1 июля текущего года аргентинец является свободным агентом и за это время потерял большое количество денег.

Но как заявлялось ранее, Месси уже согласовал с «блаугранас» новое соглашение и подпишет его в ближайшее время.

Напомним, экономист объяснил, почему доходы всех клубов примеры зависят от Лионеля.