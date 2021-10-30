Почеттино: «Месси не мог продолжать играть с «Лиллем»
Месси впервые с 2005-го года остался без результативных действий к ноябрю в чемпионате
Аргентинец пока не блещет в ПСЖ
30 октября 10:59
Лионель Месси / Фото: Eurosport
Форвард ПСЖ Лионель Месси впервые с 2005-го года остался без голов и голевых передач в чемпионате к ноябрю, сообщает Opta.
Тогда Месси проводил свой второй профессиональный сезон в карьере, выступая за «Барселону».
В нынешнем сезоне Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов – в ворота «Манчестер Сити» и «Лейпцига».
Напомним, Месси перешел в ПСЖ в августе 2021-го года.
Отметим, что в последнем туре ПСЖ переиграл «Лилль» (2:1), а Месси был заменен в перерыве.
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