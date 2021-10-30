Месси впервые с 2005-го года остался без результативных действий к ноябрю в чемпионате

Аргентинец пока не блещет в ПСЖ

Лионель Месси / Фото: Eurosport

Форвард ПСЖ Лионель Месси впервые с 2005-го года остался без голов и голевых передач в чемпионате к ноябрю, сообщает Opta.

Тогда Месси проводил свой второй профессиональный сезон в карьере, выступая за «Барселону».

В нынешнем сезоне Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов – в ворота «Манчестер Сити» и «Лейпцига».

Напомним, Месси перешел в ПСЖ в августе 2021-го года.

Отметим, что в последнем туре ПСЖ переиграл «Лилль» (2:1), а Месси был заменен в перерыве.