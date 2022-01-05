Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
Месси вылечился от коронавируса и вылетел во Францию
Форвард парижан пребывал в Аргентине на изоляции
11:55
Лионель Месси / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ Лионель Месси излечился от коронавируса, сообщает RMC Sport.
По информации источника, форвард сдал отрицательный тест во вторник, 4-го января.
Месси со своей семьей уже вылетел из Аргентины, где пребывал на изоляции, во Францию, чтобы возобновить тренировки с ПСЖ.
Ранее Месси заявил, что хотел бы завершить игровую карьеру в США.
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