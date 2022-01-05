Месси вылечился от коронавируса и вылетел во Францию

Форвард парижан пребывал в Аргентине на изоляции

Лионель Месси / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ Лионель Месси излечился от коронавируса, сообщает RMC Sport.

По информации источника, форвард сдал отрицательный тест во вторник, 4-го января.

Месси со своей семьей уже вылетел из Аргентины, где пребывал на изоляции, во Францию, чтобы возобновить тренировки с ПСЖ.

Ранее Месси заявил, что хотел бы завершить игровую карьеру в США.