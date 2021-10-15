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Месси выразил недовольство действиями бразильского арбитра после матча с Перу: «Он делает это специально»

Аргентинцу не понравилось судейство
Футбол Чемпионат мира по футболу
14:17
Месси выразил недовольство действиями бразильского арбитра после матча с Перу: «Он делает это специально»
Лионель Месси / Фото: Twitter

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram выразил недовольство касательно роботы рефери в матче с Перу (1:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало пространства.

Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально.

В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели».


Напомним, сборная Бразилии разгромила Уругвай (4:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Лионель Месси сборная Аргентины (футбол)

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