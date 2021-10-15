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Месси выразил недовольство действиями бразильского арбитра после матча с Перу: «Он делает это специально»
Аргентинцу не понравилось судейство
Лионель Месси / Фото: Twitter
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram выразил недовольство касательно роботы рефери в матче с Перу (1:0) в отборе на ЧМ-2022.
«Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало пространства.
Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально.
В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели».
Напомним, сборная Бразилии разгромила Уругвай (4:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
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