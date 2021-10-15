Месси выразил недовольство действиями бразильского арбитра после матча с Перу: «Он делает это специально»

Лионель Месси / Фото: Twitter

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram выразил недовольство касательно роботы рефери в матче с Перу (1:0) в отборе на ЧМ-2022.

Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально.

В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели».