Почеттино: «Месси мечтает проявить себя в матче с «Реалом»
Месси выйдет в старте в принципиальном матче против «Реала»
Аргентинец впервые сыграет против «сливочных» не в футболке «Барселоны»
15 февраля 21:52
Лионель Месси / Фото - AFP
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино доверил место в старте соотечественнику Лионелю Месси. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти выпустил Марко Асенсио справа в атаке.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 15 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ПСЖ – «Реал».
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