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Месси: «Я бы хотел вернуться в «Барселону»
Форвард мечтает о возвращении
08:51
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Лионель Месси признался Marca, что хотел бы вернуться в «Барселону».
«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться».
Месси покинул команду летом, когда ему предложили играть за клуб бесплатно. Сообщалось, что в ПСЖ он несчастлив.
В «Барселоне» не исключили возвращение аргентинца.
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