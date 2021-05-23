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Месси: «Я хочу побеждать, выигрывать трофеи»

Форвард «Барселоны» подвел итоги сезона Примеры
Футбол Примерa (Испания)
10:44
Месси: «Я хочу побеждать, выигрывать трофеи»
Лионель Месси / фото - Getty Images

Звездный нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги сезона Примеры, а также заявил, что хочет завоевать как можно больше трофеев до конца своей карьеры. Цитирует аргентинца портал Diario Sport.

«Когда я участвую в турнире, то хочу побеждать. Я стараюсь сделать все, чтобы достичь всех поставленных целей. Чтобы брать трофеи.

Кубок Испании в этом сезоне стал переломным моментом, очень важный титул. Лично я люблю побеждать и выигрывать трофеи. Чем больше, тем лучше».

Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.

Источник: Tribuna.com Михаил Рыбак
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