Месси – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании
Месси: «Я хочу побеждать, выигрывать трофеи»
Форвард «Барселоны» подвел итоги сезона Примеры
10:44
Лионель Месси / фото - Getty Images
Звездный нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги сезона Примеры, а также заявил, что хочет завоевать как можно больше трофеев до конца своей карьеры. Цитирует аргентинца портал Diario Sport.
«Когда я участвую в турнире, то хочу побеждать. Я стараюсь сделать все, чтобы достичь всех поставленных целей. Чтобы брать трофеи.
Кубок Испании в этом сезоне стал переломным моментом, очень важный титул. Лично я люблю побеждать и выигрывать трофеи. Чем больше, тем лучше».
Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.
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