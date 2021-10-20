Месси забил 40 мячей за год

Аргентинец сделал это в 12-й раз в карьере

Фото: Marca

ПСЖ обыграл «Лейпциг» (3:2) благодаря дублю Лионеля Месси.

Таким образом, аргентинец забил 40 мячей в 2021-м году. Он в 12-й раз в карьере показывает такой показатель, сообщает MessivsRonaldo.app.

Более того, у него также есть в активе 14 голевых передач. Считаются матчи за ПСЖ, «Барселону» и сборную Аргентины.

Личный рекорд Месси – 91 гол в 2012-м году.

Аргентинец - один из претендентов на «Золотой мяч».