Марлон рассказал, каково было делить раздевалку с Месси
Месси забил 40 мячей за год
Аргентинец сделал это в 12-й раз в карьере
08:27
Фото: Marca
ПСЖ обыграл «Лейпциг» (3:2) благодаря дублю Лионеля Месси.
Таким образом, аргентинец забил 40 мячей в 2021-м году. Он в 12-й раз в карьере показывает такой показатель, сообщает MessivsRonaldo.app.
Более того, у него также есть в активе 14 голевых передач. Считаются матчи за ПСЖ, «Барселону» и сборную Аргентины.
Личный рекорд Месси – 91 гол в 2012-м году.
Аргентинец - один из претендентов на «Золотой мяч».
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