ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
Месси забивает минимум один гол на протяжении 18 лет подряд
Форвард отличился впервые в 2022-м году
12:30
Фото: AFP
ПСЖ разгромил «Лилль» (5:1) в матче 23-го тура Лиги 1.
Один из голов забил форвард Лионель Месси. Он стал для него первым в 2022-м году.
Таким образом, Месси забивает уже на протяжении 18 лет подряд, сообщает Gracenote. Это второй гол Месси в Лиге 1 в этом сезоне. На его счету также есть шесть ассистов.
Он отыграл 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1.
Сообщалось, что аргентинец еще не адаптировался к Франции.
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