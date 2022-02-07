Месси забивает минимум один гол на протяжении 18 лет подряд

Форвард отличился впервые в 2022-м году

Фото: AFP

ПСЖ разгромил «Лилль» (5:1) в матче 23-го тура Лиги 1.

Один из голов забил форвард Лионель Месси. Он стал для него первым в 2022-м году.

Таким образом, Месси забивает уже на протяжении 18 лет подряд, сообщает Gracenote. Это второй гол Месси в Лиге 1 в этом сезоне. На его счету также есть шесть ассистов.

Он отыграл 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1.

Сообщалось, что аргентинец еще не адаптировался к Франции.