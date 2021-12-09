Яремчук: «Уважаю «Динамо» и желаю ему удачи»
Месть удалась. Яремчук – лучший игрок матча с «Динамо» по оценкам WhoScored
«Бенфика» благодаря голу украинца уверенно переиграла киевлян
09:57
Роман Яремчук / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» уступило в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). Статистический портал WhoScored оценил выступления участников встречи.
Лучшим игроком стал нападающий «орлов» Роман Яремчук, получивший 8.1 балла. Украинец забил мяч в ворота бывшей команды.
Самым ценным футболистом «Динамо» стал полузащитник Николай Шапаренко с оценкой 6.9. В тройку также вошли защитник Александр Тымчик (6.8) и хавбек Виталий Буяльский (6.7).
Ранее мнением по поводу прохода своих подопечных в плей-офф поделился главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш.
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