Место Сульшера у руля МЮ займет экс-игрок «красных дьяволов»

Флетчер входил в тренерский штаб норвежца

Оле-Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images

Известно, кто станет исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.



Клуб утвердил на это место экс-игрока «красных дьяволов» Даррена Флетчера, помогать которому будет еще один бывший игрок МЮ Майкл Кэррик, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Оба специалиста входили в тренерский штаб Сульшера.

Ранее стало известно, во сколько «красным дьяволам» обойдется досрочное расторжение контракта с Сульшером.