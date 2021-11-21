Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение о будущем Сульшера
Место Сульшера у руля МЮ займет экс-игрок «красных дьяволов»
Флетчер входил в тренерский штаб норвежца
21 ноября 08:57
Оле-Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images
Известно, кто станет исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Клуб утвердил на это место экс-игрока «красных дьяволов» Даррена Флетчера, помогать которому будет еще один бывший игрок МЮ Майкл Кэррик, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Оба специалиста входили в тренерский штаб Сульшера.
Ранее стало известно, во сколько «красным дьяволам» обойдется досрочное расторжение контракта с Сульшером.
Комментарии 0