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«Металл» арендовал защитника «Атлетико Минейро»

Бразилец будет выступать в Первой лиге
Футбол Первая лига
6 июня 08:17
«Металл» арендовал защитника «Атлетико Минейро»
Маилтон / Фото - Атлетико Менейро

Защитник «Атлетико Минейро» Маилтон отправился в аренду в «Металл». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

23-летний футболист будет выступать за харьковчан до июня 2022 года. В минувшем сезоне он играл за «Куритибу» на правах аренды.

Известный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,1 млн евро. Его действующий контракт с «Атлетико Минейро» истекает летом 2023 года.

Ранее экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка прокомментировал переход в «Металл».

Сергей Стаднюк
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Теги

Атлетико Минейро Металл

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