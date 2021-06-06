«Металлист-1925» вышел в УПЛ
«Металл» арендовал защитника «Атлетико Минейро»
Бразилец будет выступать в Первой лиге
6 июня 08:17
Маилтон / Фото - Атлетико Менейро
Защитник «Атлетико Минейро» Маилтон отправился в аренду в «Металл». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
23-летний футболист будет выступать за харьковчан до июня 2022 года. В минувшем сезоне он играл за «Куритибу» на правах аренды.
Известный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,1 млн евро. Его действующий контракт с «Атлетико Минейро» истекает летом 2023 года.
Ранее экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка прокомментировал переход в «Металл».
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