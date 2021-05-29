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«Металл» завершил сезон Второй лиги без единого поражения

В последней игре команда разгромила «Кривбасс»
Футбол Первая лига
19:47
«Металл» завершил сезон Второй лиги без единого поражения
Фото: ФК Металл

«Металл» в матче 22 тура Второй лиги разгромил дома «Кривбасс» (3:0).

Таким образом, харьковчане завершили сезон без единого поражения. Лишь дважды команда сыграла вничью, выиграв 20 матчей.

«Кривбасс» занял второе место и вместе с «Металлом» повысились в классе – в Первую лигу.

Сообщалось, что «Металл» вскоре переименуют в «Металлист».

Андрей Усмонов
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ФК Металл Кривбасс

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