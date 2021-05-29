Кривенцов: «До удаления у «Металлиста-1925» было ощутимое преимущество»
«Металл» завершил сезон Второй лиги без единого поражения
В последней игре команда разгромила «Кривбасс»
19:47
Фото: ФК Металл
«Металл» в матче 22 тура Второй лиги разгромил дома «Кривбасс» (3:0).
Таким образом, харьковчане завершили сезон без единого поражения. Лишь дважды команда сыграла вничью, выиграв 20 матчей.
«Кривбасс» занял второе место и вместе с «Металлом» повысились в классе – в Первую лигу.
Сообщалось, что «Металл» вскоре переименуют в «Металлист».
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