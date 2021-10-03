«Металлист 1925» благодаря пенальти одолел «Минай»

Закарпатский клуб не может выбраться с зоны вылета

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В матче десятого тура УПЛ «Металлист 1925» в Харькове принимал «Минай».

Большую часть матча гости справлялись с напором соперника, но и Кучеру не раз приходилось спасать свою команду.

Забить харьковчане смогли лишь с пенальти на 72-й минуте. Габелок уверенно реализовал удар с точки.

«Металлист» после победы поднялся на 8-е место в таблице, а вот закарпатская команда осталась в зоне вылета.



УПЛ, 10-й тур

«Металлист 1925» – «Минай» 1:0

Голы: Габелок, 72

«Металлист 1925»: Шелихов, Ермаков, Шершень, Западня, Ченбай, Крыськив, Габелок, Батюшин, Ременюк, Голодюк (Протасов, 65), Марлисон (Зубков, 64).

«Минай»: Кучер, Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Месхи (Хахлев, 85), Байдал, Матич, Селезнев (Кобак, 71).

Предупреждения: Ченбай (11), Габелок (18), Матич (33), Коваленко (54), Ременюк (68), Протасов (73), Ахмедзаде (86), Крыськив (90).