«Металлист-1925» назвал задачу на УПЛ

Фото: Металлист 1925

Глава совета «Металлиста-19251» Сергей Стороженко назвал цели команды на сезон в УПЛ.

Какой бюджет будет у клуба в УПЛ?

Если мы говорим о финансовом критерии лицензирования, то клуб должен быть не убыточным и ликвидным. Это основное. Клуб должен жить по средствам и показать, как он живет – от бумажного бюджета до последней дочки компании, которая участвует в инвестициях клуба. Мы опубликовали свой бюджет за прошлый год – это был единственный год, когда мы были в убытках. Но это влияние пандемии, многие спонсоры потеряли возможность платить по контрактам. Мы пошли на сокращение зарплат, как и во многих клубах мира».