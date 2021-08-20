«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»

Матч мог пойти по совершенно другому сценарию

Фото - ФК Ворскла

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» на своем поле переиграла «Металлист 1925».

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев. Он закономерно увенчался голом подопечных Юрия Максимова. Счет открыл Чеснаков.

Вторую половину встречи уже активнее начали гости и практически сразу заработали пенальти. Но Ризные сумел отразить удар Батюшина.

Позже голкипер полтавчан начал результативную атаку, отправив мяч через все поле на Скляра. Тот прострелил и Ткачук срезал мяч в собственные ворота. Далее хозяева спокойно довели матч до победы.

«Ворскла» набрала 11 очков в турнирной таблице и обошла «Динамо». Однако у киевлян есть игра в запасе.

УПЛ, 5 тур

«Ворскла» – «Металлист 1925» 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол)

«Ворскла»: Ризнык, Бондаренко (Яворский, 90), Тамм, Пердута, Чеснаков, Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 88), Якубу (Кушниренко, 90), Степанюк.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня (Ченбай, 83), Ермаков, Ткачук, Шершень, Протасов (Савин, 70), Фабиньо, Крыськив, Батюшин (Задерака, 64), Дмитренко (Ременюк, 64), Габелок (Кравченко, 84).

Предупреждения: Пердута, Якубу, Степанюк – Фабиньо, Ременюк, Савин