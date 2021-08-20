«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 3
Сегодня 4
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 1:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 0:1 1-й тайм
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 1:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 0:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»

Матч мог пойти по совершенно другому сценарию
Футбол Украинская Премьер-лига
21:23
«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»
Фото - ФК Ворскла

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» на своем поле переиграла «Металлист 1925».

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев. Он закономерно увенчался голом подопечных Юрия Максимова. Счет открыл Чеснаков.

Вторую половину встречи уже активнее начали гости и практически сразу заработали пенальти. Но Ризные сумел отразить удар Батюшина.

Позже голкипер полтавчан начал результативную атаку, отправив мяч через все поле на Скляра. Тот прострелил и Ткачук срезал мяч в собственные ворота. Далее хозяева спокойно довели матч до победы.

«Ворскла» набрала 11 очков в турнирной таблице и обошла «Динамо». Однако у киевлян есть игра в запасе.

УПЛ, 5 тур

«Ворскла» – «Металлист 1925» 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол)

«Ворскла»: Ризнык, Бондаренко (Яворский, 90), Тамм, Пердута, Чеснаков, Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 88), Якубу (Кушниренко, 90), Степанюк.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня (Ченбай, 83), Ермаков, Ткачук, Шершень, Протасов (Савин, 70), Фабиньо, Крыськив, Батюшин (Задерака, 64), Дмитренко (Ременюк, 64), Габелок (Кравченко, 84).

Предупреждения: Пердута, Якубу, Степанюк – Фабиньо, Ременюк, Савин

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла Металлист 1925

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
Футбол Украинская Премьер-лига
22:12
Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»
Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:59
Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки
Послесловие
Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки
Футбол Украинская Премьер-лига
19 августа 11:02
Лидер «Ворсклы» получил вызов в сборную Мали
Лидер «Ворсклы» получил вызов в сборную Мали
Футбол Украинская Премьер-лига
17 августа 08:25
Бразильский хавбек оказался ненужен Максимову. Контракт с ним расторгнут
Бразильский хавбек оказался ненужен Максимову. Контракт с ним расторгнут
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 20:03
Палкин: «Когда «Шахтер» включает скорость, любому сопернику сложно нам противостоять»
Палкин: «Когда «Шахтер» включает скорость, любому сопернику сложно нам противостоять»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 16:15

Новости: Футбол

В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
Украинская Премьер-лига
22:12
Экс-защитник «Черноморца» и «Волыни» перешел в «Металлист»
Экс-защитник «Черноморца» и «Волыни» перешел в «Металлист»
Первая лига
21:50
«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»
«Металлист 1925» не реализовал пенальти при счете 0:1 и уступил «Ворскле»
Украинская Премьер-лига
21:23
Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»
Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»
Лига Европы UEFA
21:03
Скрипник: «С «Рапидом» создали в разы больше моментов, чем в обычных играх»
Скрипник: «С «Рапидом» создали в разы больше моментов, чем в обычных играх»
Лига Европы UEFA
20:38
Малиновский – в заявке на стартовый матч «Аталанты» в Серии А
Малиновский – в заявке на стартовый матч «Аталанты» в Серии А
Серия А (Италия)
20:20
«Аль-Айн» Реброва стартовал с победы в чемпионате ОАЭ
«Аль-Айн» Реброва стартовал с победы в чемпионате ОАЭ
Украинские легионеры
20:12
Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки
Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки
Украинская Премьер-лига
19:42
«Динамо» и «Сампдория» не могут сойтись в вопросе цены за Супрягу
«Динамо» и «Сампдория» не могут сойтись в вопросе цены за Супрягу
Украинская Премьер-лига
19:19
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости