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«Металлист 1925» не смог оправиться после нокдауна от «Черноморца» в дебюте игры

Одесситы оторвались от зоны вылета
Футбол Украинская Премьер-лига
15:53
«Металлист 1925» не смог оправиться после нокдауна от «Черноморца» в дебюте игры
Фото - УПЛ

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем поле переиграл «Металлист 1925».

Одесситы в дебюте встречи отправили харьковчан в нокдаун. Уже на пятой минуте команда повела в два мяча благодаря голам Авагимяна и Кравченко.

Далее гости в целом завладели инициативой. После перерыва Марлисон с пенальти сократил отставание.

Но усилий харьковчан для того, чтобы сравнять счет, так и не хватило. Зато мог забить Бугай. Игрок «моряков» переправил мяч в ворота, но из офсайда.

«Черноморец» оторвался от зоны вылета на четыре очка. Но у «Миная» есть игра в запасе. «Металлист 1925» рискует выпасть из первой десятки в турнирной таблице.

УПЛ, 18 тур

«Черноморец» – «Металлист 1925» 2:1

Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 – Марлисон, 57 (пен.)

«Черноморец»: Кучерук, Биловар, Кузик, Дубко (Мохаммед, 67), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 78), Кравченко, Смирный, Путря (Вантух, 78), Исаенко (Билошевский, 87), Ванат (Бугай, 67).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ткачук, Ермаков, Шершень, Ченбай, Задерака, Ременюк, Крыськив (Батюшин, 80), Савин (Фабиньо, 80), Габелок, Марлисон (Островский, 88).

Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай
Сергей Стаднюк
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