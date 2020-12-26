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«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой

Харьковчане хотят усилиться
Футбол Украинская Премьер-лига
09:25
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«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой
Фото: Металлист 1925
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«Металлист 1925» готовит несколько трансферов в январе.

Генеральный директор харьковчан Ярослав Вдовенко сообщил пресс-службе клуба, что команда намерена пригласить 5-6 новых игроков.

«Мы не торопимся. Ни с трансферами, ни с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу.

Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита».

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«Металлист 1925» завершил осеннюю часть сезона 10-м в таблице УПЛ.

Отметим, что завершила год харьковская команда шестью поражениями подряд.

Андрей Усмонов
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