«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой

Фото: Металлист 1925

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«Металлист 1925» готовит несколько трансферов в январе.

Генеральный директор харьковчан Ярослав Вдовенко сообщил пресс-службе клуба, что команда намерена пригласить 5-6 новых игроков.

Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита».