«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой
Харьковчане хотят усилиться
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Фото: Металлист 1925#DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER#
«Металлист 1925» готовит несколько трансферов в январе.
Генеральный директор харьковчан Ярослав Вдовенко сообщил пресс-службе клуба, что команда намерена пригласить 5-6 новых игроков.
«Мы не торопимся. Ни с трансферами, ни с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу.#Inside_TEXT_Banner#
Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита».
«Металлист 1925» завершил осеннюю часть сезона 10-м в таблице УПЛ.
Отметим, что завершила год харьковская команда шестью поражениями подряд.