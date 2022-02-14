Полузащитник «Металлиста-1925»: «Очень тяжелые сборы в этом году, пыжимся, у кого-то даже понос»
«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» на сборе
Габелок оформил дубль
14 февраля 17:11
Фото: Металлист 1925
«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» в контрольном матче на сборе в Турции.
Соперник первым открыл счет, но харьковчане забили дважды во втором тайме. Дубль оформил Габелок, который и принес победу команде.
Товарищеский матч:
«Металлист 1925» — «Алашкерт» — 2:1
Голы: Габелок 73, 78, с пенальти — ?, 10
«Металлист 1925»: Шелихов — Жичиков, Ткачук (Брук 81), Безуглый, Шершень, Габелок (к), Дерек (Потимков Ю. 63), Кравченко, Задерака, Ременюк, Марлисон
«Алашкерт»: Чанчаревич, Восканян, Кадило, Камета, Григорян (к), Хуртсидзе, Гоме, Сантос, Папикян, Эмбало
Удаление: Ткачук 81 (с правом замены)
26 февраля «Металлист» сыграет с «Шахтером».
Комментарии 0