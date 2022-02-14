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«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» на сборе

Габелок оформил дубль
Футбол Украинская Премьер-лига
14 февраля 17:11
«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» на сборе
Фото: Металлист 1925

«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» в контрольном матче на сборе в Турции.

Соперник первым открыл счет, но харьковчане забили дважды во втором тайме. Дубль оформил Габелок, который и принес победу команде.

Товарищеский матч:

«Металлист 1925» — «Алашкерт» — 2:1

Голы: Габелок 73, 78, с пенальти — ?, 10

«Металлист 1925»: Шелихов — Жичиков, Ткачук (Брук 81), Безуглый, Шершень, Габелок (к), Дерек (Потимков Ю. 63), Кравченко, Задерака, Ременюк, Марлисон

«Алашкерт»: Чанчаревич, Восканян, Кадило, Камета, Григорян (к), Хуртсидзе, Гоме, Сантос, Папикян, Эмбало

Удаление: Ткачук 81 (с правом замены)

26 февраля «Металлист» сыграет с «Шахтером».

Андрей Усмонов
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