«Металлист 1925» официально отреагировал на слухи о том, что клуб заменят в УПЛ «Металлом»

Клуб выступил с заявлением

Фото: УАФ

Харьковский «Металлист 1925» на своем официальном сайте выступил с реакцией на слухи о том, что клуб будет заменен на «Металл» в новом сезоне УПЛ.

«Сегодня информационное пространство Украины всколыхнула новость о якобы возможном варианте изменения состава участников УПЛ сезона 2021/2022. Признаемся откровенно: большей чуши в нашем клубе никогда раньше никто не читал и комментировать каким-либо образом подобную инсайдерскую информацию не собирается. Опровергнем ее лаконично – все это совершенно не соответствует действительности».

Напомним, «Металлу» официально разрешили переименоваться в «Металлист».