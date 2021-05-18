«Металлист 1925» планирует сменить название

Уже известна причина такого решения

Фото: Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» хочет сменить название, сообщает шоу «ТаТоТаке».

Все из-за того, что бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский намерен вернуть свой клуб на базе «Металла», который выступает во Второй лиге и претендует на выход в Первую.

В «Металлисте 1925» не хотят, чтобы в городе было слияние названий клубов. В клубе задумываются о названии «Авангард».

В турнирной таблице Первой лиги «Металлист 1925» идет на 3-м месте и еще имеет шансы на выход в УПЛ.