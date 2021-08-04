Легионер «Металлиста 1925»: «Создавали моменты у ворот «Колоса», но не реализовали их»
«Металлист 1925» подписал 23-летнего бразильца
Харьковчане арендовали футболиста
4 августа 19:50
Марлисон / Фото - Металлист 1925
Нападающий Марлисон Консейсау Оливейра перешел в «Металлист 1925». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Права на 23-летнего футболиста принадлежат бразильскому «Фигейренсе». Игрок отправлен в аренду с правом выкупа. Форвард будет выступать за харьковчан под 33-м номером.
Ранее другой бразильский легионер «Металлиста 1925» Фабиньо отметил низкую реализацию команды в матче с «Колосом».
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