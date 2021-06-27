Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»

Задерака вернется в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
22:27
«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»
Фото: fco.com.ua

Полузащитник Максим Задерака может оказаться в «Металлисте-1925».

Стороны ведут переговоры и в ближайшее время могут достигнуть договоренности. Хавбек вернется в УПЛ.

Вторую половину прошлого сезона он провел в чемпионате Армении, выступая за «Арарат». В составе армянского клуба Задерака забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. При этом, он выиграл с командой национальный Кубок.

Также Задерака выступал за «Александрию», проведя в команде 2,5 года.

«Металлист-1925» будет играть в УПЛ с нового сезона.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист 1925

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В УПЛ отреагировали на слухи о замене «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ
В УПЛ отреагировали на слухи о замене «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
17 июня 10:36
«Металлист 1925» официально отреагировал на слухи о том, что клуб заменят в УПЛ «Металлом»
«Металлист 1925» официально отреагировал на слухи о том, что клуб заменят в УПЛ «Металлом»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 июня 10:29
Ярославский: «Какой «Металлист» настоящий, а какой – фейк, покажет счет на табло»
Ярославский: «Какой «Металлист» настоящий, а какой – фейк, покажет счет на табло»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 июня 08:11
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июня 12:41
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июня 12:23
Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»
Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июня 09:15

Новости: Футбол

Евро 2020. Бельгия — Португалия. Азар открыл счет. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Бельгия — Португалия. Азар открыл счет. Онлайн трансляция
Евро-2020
23:31
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Евро-2020
23:30
Вратарь Швеции – о матче с Украиной: «Надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время»
Вратарь Швеции – о матче с Украиной: «Надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время»
Евро-2020
23:11
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
Украинские легионеры
22:50
«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»
«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»
Украинская Премьер-лига
22:27
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Евро-2020
22:15
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Примерa (Испания)
21:45
Известна первая пара 1/4 финала Евро-2020
Известна первая пара 1/4 финала Евро-2020
Евро-2020
21:25
Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара
Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара
Евро-2020
21:10
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости