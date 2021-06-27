«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»

Задерака вернется в УПЛ

Фото: fco.com.ua

Полузащитник Максим Задерака может оказаться в «Металлисте-1925».

Стороны ведут переговоры и в ближайшее время могут достигнуть договоренности. Хавбек вернется в УПЛ.

Вторую половину прошлого сезона он провел в чемпионате Армении, выступая за «Арарат». В составе армянского клуба Задерака забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. При этом, он выиграл с командой национальный Кубок.

Также Задерака выступал за «Александрию», проведя в команде 2,5 года.

«Металлист-1925» будет играть в УПЛ с нового сезона.