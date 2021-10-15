«Металлист 1925» благодаря пенальти одолел «Минай»
«Металлист 1925» пополнил свои ряды экс-защитником «Рубина» и «Локомотива»
Опытный грузин продолжит карьеру в Украине
Соломон Кверквелия / Фото - metalist1925.com«Металлист 1925» заключил соглашение с 29-летним центральным защитником сборной Грузии Соломоном Кверквелией. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.
За свою карьеру Соломон играл за «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Локомотив» (Москва) и «Ротор» (Волгоград). Также он повел 10 матчей в Лиге чемпионов. Кверквелия трижды становился обладателем Кубка России («Рубин» 2011/2012, «Локомотив» 2016/2017 и 2018/2019). В составе «Локомотива» выиграл российскую Премьер-лигу в сезоне 2017/2018 и обладателем Суперкубка России 2019 года. Дважды признавался лучшим игроком Грузии (2014 и 2017).
С 2014 года Кверквелия защищает цвета национальной сборной Грузии, за которую сыграл в 42 поединках.
Отметим, что летом 2021 года Кверквелия покинул московский «Локомотив», получив статус свободного агента.
Накануне «Львов» подписал соглашение с 29-летним румынским центральным защитником Михаем Лекой.
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