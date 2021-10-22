«Металлист 1925» разгромил «Ингулец» после трехнедельной паузы соперника
В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» в родных стенах разгромил «Ингулец».
Нельзя сказать, что хозяева владели ощутимым преимуществом. Тем не менее, своими шансами команда воспользовалась сполна.
Сначала Батюшин оформил гол в раздевалку. Затем в течение трех минут Западня и Марлисон довели счет до разгромного.
Настоящим героем встречи стал Крыськив. Игрок молодежной сборной Украины забил мяв в концовке игры, а перед этим отдал две результативные передачи.
Благодаря победе, «Металлист 1925» догнал «Александрию» в турнирной таблице. «Ингулец» рискует опустить в зону переходных матчей.
УПЛ, 12 тур
«Металлист 1925» – «Ингулец» 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 64, Марлисон, 66, Крыськив, 83
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ченбай (Коваленко, 86), Западня (Кверквелия, 78), Шершень, Фабиньо, Савин (Ременюк, 71), Габелок, Батюшин (Голодюк, 71), Крыськив, Протасов, Марлисон (Зубков, 78).
«Ингулец»: Гальчук, Ковалев, Асмелаш, Бен-Салем, Бартулович (Шишка, 67), Мельничук (Полегенько, 6), Запорожец, Козак (Головкин, 67), Шарай, Стефен, Ситало (Плохотнюк, 67).Предупреждение: Бартулович
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