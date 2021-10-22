«Металлист 1925» разгромил «Ингулец» после трехнедельной паузы соперника

Подопечным Лавриненко не удалось подойти к матчу в лучшей форме

Фото - УПЛ

В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» в родных стенах разгромил «Ингулец».

Нельзя сказать, что хозяева владели ощутимым преимуществом. Тем не менее, своими шансами команда воспользовалась сполна.

Сначала Батюшин оформил гол в раздевалку. Затем в течение трех минут Западня и Марлисон довели счет до разгромного.

Настоящим героем встречи стал Крыськив. Игрок молодежной сборной Украины забил мяв в концовке игры, а перед этим отдал две результативные передачи.

Благодаря победе, «Металлист 1925» догнал «Александрию» в турнирной таблице. «Ингулец» рискует опустить в зону переходных матчей.

УПЛ, 12 тур

«Металлист 1925» – «Ингулец» 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 64, Марлисон, 66, Крыськив, 83

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ченбай (Коваленко, 86), Западня (Кверквелия, 78), Шершень, Фабиньо, Савин (Ременюк, 71), Габелок, Батюшин (Голодюк, 71), Крыськив, Протасов, Марлисон (Зубков, 78).

«Ингулец»: Гальчук, Ковалев, Асмелаш, Бен-Салем, Бартулович (Шишка, 67), Мельничук (Полегенько, 6), Запорожец, Козак (Головкин, 67), Шарай, Стефен, Ситало (Плохотнюк, 67).

Бартулович