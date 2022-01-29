КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит
«Металлист 1925» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Турции
Голов соперники не забивали
Фото: Metallist 1925
«Металлист 1925» провел второй матч на сборе в Турции.
В соперниках у харьковчан был турецкий «Антальяспор». Команды друг другу не забивали.
Турки занимают 17-е место в своем чемпионате.
Товарищеский матч:
«Металлист 1925» – «Антальяспор» 0:0
«Металлист 1925»: Сидоренко (к) (Шелихов 61), Жичиков (Капинус 61), Кверквелия (Потимков Ю. 61), Ченбай (Дуруэке 61), Эмере (игрок на просмотре 61), Безуглый (Кравченко 61), Русин (Коваленко), Габелок (Фабиньо 61), Крыськив (Задерака 61), Ременюк (Батюшин 61), Марлисон (Островский 61).
В первом матче «Металлист 1925» разгромно уступил клубу из Северной Македонии.
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