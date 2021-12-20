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«Металлист 1925» усилился воспитанником «Шахтера»

Представитель «Оболони» переберется в Харьков
Футбол Украинская Премьер-лига
11:27
«Металлист 1925» усилился воспитанником «Шахтера»
Фото - Footboom

«Металлист 1925» уже включился в работу на трансферном рынке. Первым зимним новичком станет защитник «Оболони» Никита Безуглый.

26-летний игрок является воспитанником «Шахтера». Его действующий контракт рассчитан до конца 2021 года.

За «Оболонь» Безуглый выступает с 2017 года. Играл на позиции правого защитника, но может закрыть и место центрального.

Харьковский клуб уже в ближайшее время объявит о подписании. Скорее всего, речь идет о переходе на правах свободного агента.

Ранее украинский специалист Владимир Шаран заявил, что ждал провала «Металлиста 1925» в концовке первой части сезона.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Оболонь

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