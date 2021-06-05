«Металлист-1925» вышел в УПЛ

Команда оформила повешение в классе за тур до конца сезона

Фото: Металлист-1925

«Металлист-1925» в 29-м туре УПЛ обыграл на выезде «Кремень» (4:0).

Таким образом, харьковчане набрали 56 очков. Свои очки потеряли конкуренты «Металлиста-1925» по таблице – «Агробизнес» и «Николаев».

Обе команды проиграли свои игры с одинаковым счетом 0:1. «Николаев» проиграл дома «Полесью», а «Агробизнес» уступил на выезде тернопольской «Ниве».

Таким образом, за тур до финиша «Металлист-1925» оформил путевку в УПЛ. У «Николаева» на 4 очка меньше, а у «Агробизнес» отстает уже на 5.

Также в УПЛ вышли «Верес», который выиграл Первую лигу, и «Черноморец».