Президент «Ингульца» сравнил разгром от «Металлиста-1925» с фиаско МЮ в игре с «Ливерпулем»
«Металлист» близок к подписанию игрока «Сан-Паулу»
Переговоры на финальной стадии
30 октября 16:13
Фото: Globo
«Металлист» близок к подписанию полузащитника «Сан-Паулу» Паулиньо.
Переговоры между клубами находятся на финальной стадии. За него заплатят 1,8 миллиона евро. При этом, в эту сумму входят 75% прав 23-летнего футболиста.
180 тысяч евро из этой суммы направят молодежной команде «Сан-Паулу». Игрок вскоре направится на медосмотр в Харьков, сообщает arqtricolor.com.
Паулиньо на данный момент играет в аренде в клубе «Жувентуде». На его счету три мяча в 20 матчах. Также отмечается, что он имел проблемы с дисциплиной и отлучался от занятий с командой в этом сезоне.
Недавно «Металлист» пробился в 1/4 финала Кубка Украины.
Комментарии 0