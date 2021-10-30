«Металлист» близок к подписанию игрока «Сан-Паулу»

Переговоры на финальной стадии

Фото: Globo

«Металлист» близок к подписанию полузащитника «Сан-Паулу» Паулиньо.

Переговоры между клубами находятся на финальной стадии. За него заплатят 1,8 миллиона евро. При этом, в эту сумму входят 75% прав 23-летнего футболиста.

180 тысяч евро из этой суммы направят молодежной команде «Сан-Паулу». Игрок вскоре направится на медосмотр в Харьков, сообщает arqtricolor.com.

Паулиньо на данный момент играет в аренде в клубе «Жувентуде». На его счету три мяча в 20 матчах. Также отмечается, что он имел проблемы с дисциплиной и отлучался от занятий с командой в этом сезоне.

Недавно «Металлист» пробился в 1/4 финала Кубка Украины.