«Металлист» лишь минимально обыграл команду третьего дивизиона Болгарии

Единственный мяч забил Пейшото

Фото - ФК Металлист

В третьем контрольном матче на турецком сборе «Металлист» переиграл «Крумовград».

Представитель третьего дивизиона Болгарии сумел дать бой харьковчанам. Судьбу встречи решил гол Пейшото после перерыва.

Пресс-служба клуба также отметила, что в игре приняли участие девять воспитанников. До перерыва сыграли Даниил Приходько, Кирилл Дигтярь, Геннадий Сынчук и Егор Красников. Во втором тайме – Кирилл Влага, Даниэль Вернаттус, Александр Цвиренко, Даниил Тепляков и Александр Кайдалов.

«Металлист» пока только побеждает на сборе. Ранее были обыграны либерецкий «Слован» (1:0) и софийская «Славия» (5:0).

Контрольный матч

«Металлист» – «Крумовград» 1:0

Гол: Пейшото, 56

«Металлист» (первый тайм): Федотов, Романюк, Приходько, Федорив, Дигтярь, Ралюченко, Сынчук, Мурза, Рязанцев, Харрис, Красников.

«Металлист» (второй тайм): Федотов, Шамич (Риаскос, 90+1), Влага, Мизюк, Вернаттус, Ралюченко (Поблете, 65), Цвиренко, Тепляков, Кайдалов, Танчик, Пейшото.