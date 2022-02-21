Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал, в какой форме его команда подходит к матчу с «Шахтером»
«Металлист» может подписать аргентинского полузащитника
Бланко находится в сфере интересов харьковчан
14:23
Фото: rohoxelrojo
«Металлист» заинтересован в полузащитнике «Индепендьенте» Доминго Бланко.
Харьковчане в ближайшее время могут начать переговоры о трансфере. Впрочем, аргентинцы не хотят расставаться с игроком.
По информации TyC Sports, Бланко получил не одно предложение о продлении контракта от клуба, но отказал. Вероятно, сам игрок хочет поиграть заграницей.
Его оценивают в 3 миллиона евро.
Сообщалось, что «Металлист» планирует еще усилить состав.
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