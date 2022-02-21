«Металлист» может подписать аргентинского полузащитника

Бланко находится в сфере интересов харьковчан

Фото: rohoxelrojo

«Металлист» заинтересован в полузащитнике «Индепендьенте» Доминго Бланко.

Харьковчане в ближайшее время могут начать переговоры о трансфере. Впрочем, аргентинцы не хотят расставаться с игроком.

По информации TyC Sports, Бланко получил не одно предложение о продлении контракта от клуба, но отказал. Вероятно, сам игрок хочет поиграть заграницей.

Его оценивают в 3 миллиона евро.

Сообщалось, что «Металлист» планирует еще усилить состав.