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«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»

В харьковской команде уже выступает Рыбка
Футбол Первая лига
10:47
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Артур Рудько / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Пафоса» Артур Рудько может вернуться в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, владелец кипрского клуба хочет зимой продать вратаря, чтобы тот летом не ушел бесплатно. В его услугах заинтересован «Металлист».

Отметим, что основным голкипером харьковчан является Александр Рыбка. Он, как и Рудько, является бывшим игроком «Динамо».

Страж ворот «Пафоса» оставил их на замке в 6 матчах из 14. Пропущено 11 мячей в текущем сезоне.

Ранее звездный форвард «Металлиста» Матэус Пейшото вспомнил, как перебрался в харьковский клуб.

Сергей Стаднюк
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Теги

Металлист Артур Рудько Пафос

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