Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
В харьковской команде уже выступает Рыбка
10:47
Артур Рудько / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер «Пафоса» Артур Рудько может вернуться в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, владелец кипрского клуба хочет зимой продать вратаря, чтобы тот летом не ушел бесплатно. В его услугах заинтересован «Металлист».
Отметим, что основным голкипером харьковчан является Александр Рыбка. Он, как и Рудько, является бывшим игроком «Динамо».
Страж ворот «Пафоса» оставил их на замке в 6 матчах из 14. Пропущено 11 мячей в текущем сезоне.
Ранее звездный форвард «Металлиста» Матэус Пейшото вспомнил, как перебрался в харьковский клуб.
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