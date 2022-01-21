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«Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда
Давида не будет в Украине
15:51
Фото: Globo
Форвард «Витории» Давид не перейдет в «Металлист».
Как сообщает Bnews, харьковчане не смогли договориться о трансфере 22-летнего игрока. Переговоры между клубами прекращены.
Отмечается, что бразильцев не устроила схема, предложенная украинской стороной. «Металлист» хотел выплатить 1,3 миллиона евро двумя траншами.
Вероятно, Давида в Украине не будет. На его счету 11 голов и 5 результативных передач в 59 матчах прошлого сезона.
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